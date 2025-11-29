30 ans de la Gym Rongeres Rongères
30 ans de la Gym Rongeres Rongères samedi 29 novembre 2025.
30 ans de la Gym Rongeres
7 rue du grand champ, 03150 rongères
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Repas dansant au foyer La forterre animé par Dj Sonodanse
Menu Choucroute garnie*
Fromage/salade
Gateau d’anniversaire
22 € adulte et 10€ enfant
*Pour ceux qui n’aiment pas la choucroute, il y aura du poulet avec du riz
7 rue du grand champ, 03150 rongères Rongères 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 67 50 75
English :
Dinner dance at the La forterre hostel with Dj Sonodanse
Menu: Sauerkraut* with garnish
Cheese/salad
Birthday cake
22 ? adult and 10? child
*For those who don’t like sauerkraut, there will be chicken with rice
German :
Tanzmahl im Foyer La forterre unter der Leitung von Dj Sonodanse
Menü: Sauerkraut mit Beilagen*
Käse/Salat
Geburtstagskuchen
22 ? Erwachsener und 10 ? Kind
*Für diejenigen, die kein Sauerkraut mögen, gibt es Hühnchen mit Reis
Italiano :
Cena danzante nel foyer de La forterre , con intrattenimento di Dj Sonodanse
Menu: crauti con guarnizione
Formaggio/insalata
Torta di compleanno
22 ? adulto e 10 ? bambino
*Per chi non ama i crauti, ci sarà pollo con riso
Espanol :
Cena baile en el vestíbulo de La forterre , amenizada por Dj Sonodanse
Menú: Chucrut con guarnición
Queso/ensalada
Tarta de cumpleaños
22€/adulto y 10€/niño
*Para los que no les guste el chucrut, habrá pollo con arroz
L’événement 30 ans de la Gym Rongeres Rongères a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire