30 ans de la Gym Rongeres Rongères

30 ans de la Gym Rongeres

7 rue du grand champ, 03150 rongères Rongères Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Repas dansant au foyer La forterre animé par Dj Sonodanse

Menu Choucroute garnie*

Fromage/salade

Gateau d’anniversaire

22 € adulte et 10€ enfant

*Pour ceux qui n’aiment pas la choucroute, il y aura du poulet avec du riz

.

English :

Dinner dance at the La forterre hostel with Dj Sonodanse

Menu: Sauerkraut* with garnish

Cheese/salad

Birthday cake

22 ? adult and 10? child

*For those who don’t like sauerkraut, there will be chicken with rice

German :

Tanzmahl im Foyer La forterre unter der Leitung von Dj Sonodanse

Menü: Sauerkraut mit Beilagen*

Käse/Salat

Geburtstagskuchen

22 ? Erwachsener und 10 ? Kind

*Für diejenigen, die kein Sauerkraut mögen, gibt es Hühnchen mit Reis

Italiano :

Cena danzante nel foyer de La forterre , con intrattenimento di Dj Sonodanse

Menu: crauti con guarnizione

Formaggio/insalata

Torta di compleanno

22 ? adulto e 10 ? bambino

*Per chi non ama i crauti, ci sarà pollo con riso

Espanol :

Cena baile en el vestíbulo de La forterre , amenizada por Dj Sonodanse

Menú: Chucrut con guarnición

Queso/ensalada

Tarta de cumpleaños

22€/adulto y 10€/niño

*Para los que no les guste el chucrut, habrá pollo con arroz

