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30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade Saint-Jean-le-Vieux

30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade Saint-Jean-le-Vieux

30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade Saint-Jean-le-Vieux samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Château Salha
Ville
64220 Saint-Jean-le-Vieux
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-le-Vieux

30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade

Château Salha Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

18h30, village gourmand animé par Zarpai Banda.
21h, Cavalcade Kontrapas.
23h30, dantzaldi-bal Katxi
À l’occasion des 30 ans de la Peña Donazaharre, les Donazahartars vous proposent KONTRAPAS, une cavalcade revisitée mêlant tamborrada, chant, danse et théâtre. Elle sera présentée les 24 et 25 juillet 2026 cœur du parc du Château Salha où vous trouverez également des espaces gourmands pour vous restaurer et vous rafraichir au son des musiques de la Zarpai Banda.   .

Château Salha Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   tamborrada_donazaharre@yahoo.fr

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English : 30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade

L’événement 30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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