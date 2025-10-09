30 ans de la Plume Noire – Colloque, conférences, Prix Senghor Médiathèque James Baldwin Paris

30 ans de la Plume Noire – Colloque, conférences, Prix Senghor Médiathèque James Baldwin Paris jeudi 9 octobre 2025.

Au programme de ces journées :

Colloque « Femmes, qu’avons-nous fait de ce 21ème siècle »

Jeudi 9 octobre de 11h à 19h30

11h – 12h30 : THÉÂTRE NOIR ET ÉMANCIPATION : UNE HISTOIRE D’ENGAGEMENT ET DE CRÉATION

Avec Ifa Bayeza (USA), Kriss Granel (Martinique), Jean-Luc Raharimanana (Madagascar), Annouchka de Andrade (Guadeloupe).

Projection : « Ouverture du Théâtre Noir » de Sarah MALDOROR.

Modératrice : Rahmatou Keita.

12h30 – 13h15 : CAFÉ LITTÉRAIRE – Hommage à Ntozake Shange par Bisa Williams (USA).

13h15 – 14h : PAUSE DÉJEUNER

14h – 15h : DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À LA POLITIQUE, ET DE LA POLITIQUE A L’ÉCRITURE

Table ronde réunissant des femmes ayant traversé plusieurs sphères d’influence — militante, politique, littéraire — et qui partagent leur vision et leur engagement au XXIème siècle.

Invitées : Christiane Taubira (Guyane), écrivaine et femme politique (sous réserve), George PauLangevin (Guadeloupe), ministre et députée (sous réserve), Bisa Williams (USA), Ex Diplomate du Service extérieur du Département d’Etat Américain – Chercheure et Chargée de Cours à Yale (USA), Guiomar de Grammont, (Brésil) écrivaine, universitaire, activiste politique.

INTERMÈDE MUSICAL avec Shein B, Poétesse – Slameuse – 15h – 15h15

15h15 – 16h30 : DROITS DES FEMMES ET CITOYENNETÉ A L’ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX ET DE L’IA

Avec : Assia Ziane, Directrice nationale Action’elles, Léa Nguessan, Avocate franco-ivoirienne, spécialisée en droits des femmes et des citoyennes, Florine Clomegah, franco-togolaise, ex-directrice de Médecins sans Frontières, Présidente du Worldwide Women Forum, Patricia Djomseu, franco-camerounaise, Ingénieure aéronautique, Présidente de Women of Africa, Christine Soto, Consultante senior en communication digitale, tech et IA, (Parlons de Com’), Gisèle Bourquin, Universitaire et Présidente fondatrice, de l’Association « Femmes au-delà des mers ».

Modératrice : Dominique Loubao, Ingénieure InterCulturelle, Présidente de La Plume Noire et du Prix Senghor

16h45 – 17h45 : FEMMES DU XXIE SIÈCLE : SEXISME, MATERNISME, MATÉRIALISME

Avec Sylvie Condé, Charline Effah, Brigitte Kalalo Liquard, Abdourahmane Diallo.

Ouverture par Diane-Laure Okoumba Simbou.

Modératrice : Ekanga Shungu.

18h – 19h : DÉBAT LITTÉRAIRE – ACTUALITÉS LITTÉRAIRES

Marguerite Abouet (Franco-Ivoirienne), écrivaine, scénariste, réalisatrice de cinéma : Aya de Yopougon, Akissi et Commissaire Kouame.

Illustrateurs : Clement Oubrerie, Mathieu Sapin, Touhfat Mouhtare (Comores), écrivaine, présentera Choses qui arrivent, son dernier ouvrage paru en septembre aux Éditions Bayard

Modératrices : Tchisseka Lobelt, Journaliste, Ex. Directrice Livre et lectures CTG (Guyane) – Directrice Salon du Livre de Guyane (Promolivres) et Carine Saint-Médar (journaliste – Point Afrique)

19h30 : CLÔTURE DU COLLOQUE – Suivie d’une collation conviviale

Prix Senghor des lycéens

Samedi 11 octobre de 10h à 13h30

Animations littéraires : lectures, ateliers, échanges, dédicaces…

Mise en scène théâtrale réalisée par Jean-Luc RAHARIMANANA, dramaturge, écrivain, et coordinateur du Prix Senghor des Lycéens.

Jury Senghor des Lycéens avec les délégués des lycéens et les professeurs participants

Philippe YONG, Professeur au Collège Stanislas Montréal (Québec), Jean-Baptiste ADJIBI, professeur au Lycée Français Liberté Bamako (Mali), Véronique HENRY, professeur à l’Ecole Européenne Bruxelles III (Belgique), Perrine CHAMBAUD, professeur documentaliste, Référent culture Lycée Lama-Prévot, Remire-Monjoly Cayenne (Guyane), ZAFIMAHOVA VOLA, professeur au LP René Cassin Paris 16e (France) et Anthony CUTINI, professeur au Lycée polyvalent Edouard Branly Créteil (France).

Coordinateur animateur : Jean-Luc RAHARIMANANA (Dramaturge, poète et écrivain)

Remise de l’attestation de participation remise à chaque délégué

13h30 : CLÔTURE DU COLLOQUE SUIVIE D’UN DÉJEUNER

Le prix Senghor et le prix Senghor des lycéens, première édition, seront remis à la délégation générale Wallonie-Bruxelles (75007) le vendredi 10 octobre.

Dans le cadre des 30 ans de la Plume Noire, la médiathèque accueille deux journées de conférences, rencontres, animations littéraires et débats à la médiathèque.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 13h30

Le jeudi 09 octobre 2025

de 11h00 à 19h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris