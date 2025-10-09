30 ans de la Plume Noire – Colloque, conférences, Prix Senghor Médiathèque James Baldwin Paris
30 ans de la Plume Noire – Colloque, conférences, Prix Senghor Médiathèque James Baldwin Paris jeudi 9 octobre 2025.
Au programme de ces journées :
Colloque « Femmes, qu’avons-nous fait de ce 21ème siècle »
Jeudi 9 octobre de 11h à 19h30
- 11h – 12h30 : THÉÂTRE NOIR ET ÉMANCIPATION : UNE HISTOIRE D’ENGAGEMENT ET DE CRÉATION
Avec Ifa Bayeza (USA), Kriss Granel (Martinique), Jean-Luc Raharimanana (Madagascar), Annouchka de Andrade (Guadeloupe).
- Projection : « Ouverture du Théâtre Noir » de Sarah MALDOROR.
Modératrice : Rahmatou Keita.
- 12h30 – 13h15 : CAFÉ LITTÉRAIRE – Hommage à Ntozake Shange par Bisa Williams (USA).
13h15 – 14h : PAUSE DÉJEUNER
- 14h – 15h : DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À LA POLITIQUE, ET DE LA POLITIQUE A L’ÉCRITURE
Table ronde réunissant des femmes ayant traversé plusieurs sphères d’influence — militante, politique, littéraire — et qui partagent leur vision et leur engagement au XXIème siècle.
Invitées : Christiane Taubira (Guyane), écrivaine et femme politique (sous réserve), George PauLangevin (Guadeloupe), ministre et députée (sous réserve), Bisa Williams (USA), Ex Diplomate du Service extérieur du Département d’Etat Américain – Chercheure et Chargée de Cours à Yale (USA), Guiomar de Grammont, (Brésil) écrivaine, universitaire, activiste politique.
- INTERMÈDE MUSICAL avec Shein B, Poétesse – Slameuse – 15h – 15h15
- 15h15 – 16h30 : DROITS DES FEMMES ET CITOYENNETÉ A L’ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX ET DE L’IA
Avec : Assia Ziane, Directrice nationale Action’elles, Léa Nguessan, Avocate franco-ivoirienne, spécialisée en droits des femmes et des citoyennes, Florine Clomegah, franco-togolaise, ex-directrice de Médecins sans Frontières, Présidente du Worldwide Women Forum, Patricia Djomseu, franco-camerounaise, Ingénieure aéronautique, Présidente de Women of Africa, Christine Soto, Consultante senior en communication digitale, tech et IA, (Parlons de Com’), Gisèle Bourquin, Universitaire et Présidente fondatrice, de l’Association « Femmes au-delà des mers ».
Modératrice : Dominique Loubao, Ingénieure InterCulturelle, Présidente de La Plume Noire et du Prix Senghor
- 16h45 – 17h45 : FEMMES DU XXIE SIÈCLE : SEXISME, MATERNISME, MATÉRIALISME
Avec Sylvie Condé, Charline Effah, Brigitte Kalalo Liquard, Abdourahmane Diallo.
Ouverture par Diane-Laure Okoumba Simbou.
Modératrice : Ekanga Shungu.
- 18h – 19h : DÉBAT LITTÉRAIRE – ACTUALITÉS LITTÉRAIRES
Marguerite Abouet (Franco-Ivoirienne), écrivaine, scénariste, réalisatrice de cinéma : Aya de Yopougon, Akissi et Commissaire Kouame.
Illustrateurs : Clement Oubrerie, Mathieu Sapin, Touhfat Mouhtare (Comores), écrivaine, présentera Choses qui arrivent, son dernier ouvrage paru en septembre aux Éditions Bayard
Modératrices : Tchisseka Lobelt, Journaliste, Ex. Directrice Livre et lectures CTG (Guyane) – Directrice Salon du Livre de Guyane (Promolivres) et Carine Saint-Médar (journaliste – Point Afrique)
- 19h30 : CLÔTURE DU COLLOQUE – Suivie d’une collation conviviale
Prix Senghor des lycéens
Samedi 11 octobre de 10h à 13h30
- Animations littéraires : lectures, ateliers, échanges, dédicaces…
Mise en scène théâtrale réalisée par Jean-Luc RAHARIMANANA, dramaturge, écrivain, et coordinateur du Prix Senghor des Lycéens.
- Jury Senghor des Lycéens avec les délégués des lycéens et les professeurs participants
Philippe YONG, Professeur au Collège Stanislas Montréal (Québec), Jean-Baptiste ADJIBI, professeur au Lycée Français Liberté Bamako (Mali), Véronique HENRY, professeur à l’Ecole Européenne Bruxelles III (Belgique), Perrine CHAMBAUD, professeur documentaliste, Référent culture Lycée Lama-Prévot, Remire-Monjoly Cayenne (Guyane), ZAFIMAHOVA VOLA, professeur au LP René Cassin Paris 16e (France) et Anthony CUTINI, professeur au Lycée polyvalent Edouard Branly Créteil (France).
Coordinateur animateur : Jean-Luc RAHARIMANANA (Dramaturge, poète et écrivain)
- Remise de l’attestation de participation remise à chaque délégué
13h30 : CLÔTURE DU COLLOQUE SUIVIE D’UN DÉJEUNER
Le prix Senghor et le prix Senghor des lycéens, première édition, seront remis à la délégation générale Wallonie-Bruxelles (75007) le vendredi 10 octobre.
Dans le cadre des 30 ans de la Plume Noire, la médiathèque accueille deux journées de conférences, rencontres, animations littéraires et débats à la médiathèque.
Le samedi 11 octobre 2025
de 10h00 à 13h30
Le jeudi 09 octobre 2025
de 11h00 à 19h30
gratuit Public adultes.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris