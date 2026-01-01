30 ans de L’EMA & 5 ans de la micro-brasserie LUCIOL Cave à Musique Mâcon

30 ans de L’EMA & 5 ans de la micro-brasserie LUCIOL

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-25 02:00:00

2026-01-24

Cette année L’Espace de Musique Amplifiée, nos locaux de répétitions et d’enregistrement, fêtent leurs 30 ans.

C’est l’occasion de célébrer avec un plateau made in fond de la cour toutes ces années d’accompagnements de pratique musicale et de création et en prime d’arroser les 5 ans de notre micro-brasserie LUCIOL !

EMPTY BOTTLES

Mâcon/Lyon/Pommiers [punk rock]

Depuis 1998, Les Empty Bottles distillent avec ardeur un punk-rock dont eux seul ont la recette, un assemblage subtil aux notes saturées, élevé en fût d’grosse caisse. À déguster jusqu’à la dernière goutte.

DRUGSTÖRE

Cortembert (rock)

Si la musique est une thérapie, on va être votre ordonnance, voici le credo des Drugstöre. Les quatre rockeur-pharmaciens, Doc, Zebuloon, Ghostrider et JoeBar reprennent et composent un répertoire très largement inspiré du hard rock des années 70/80 et des légendes comme Bon Scott et Lemmy Kilmister.

MOTORASS

Mâcon et environs (hard rock)

Venus d’horizons musicaux différents, les quatre compères de Motorass s’accordent pour façonner un univers musical inspiré du rock rugueux des années 70-80. Le tout, teinté habilement de quelques références plus actuelles dans un répertoire interprété en anglais. .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

