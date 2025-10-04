30 ans de Mimilit : Atelier d’écriture avec Natalie Tual. Médiathèque de Lassay Les Châteaux Lassay-les-Châteaux

30 ans de Mimilit : Atelier d’écriture avec Natalie Tual. Médiathèque de Lassay Les Châteaux Lassay-les-Châteaux samedi 4 octobre 2025.

30 ans de Mimilit : Atelier d’écriture avec Natalie Tual. Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Lassay Les Châteaux Mayenne

Gratuit – Inscription conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Atelier chanson avec Natalie Tual

Laissez parler votre créativité !

Venez écrire, chercher des idées et composer une chanson en compagnie de l’autrice-compositrice Natalie Tual.

Un atelier ludique et participatif où chacun peut inventer des paroles, jouer avec les sons et repartir avec sa création musicale. Dès 6 ans.

Médiathèque de Lassay Les Châteaux 5 rue du couvent Lassay les chateaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire 02-43-08-04-33 https://www.legrandnord.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02-43-11-19-71 »}]

Atelier chanson avec Natalie Tual

Natalie Tual