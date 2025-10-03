30 ans de Mimilit : Bulle et Bob dans la cuisine Médiathèque de Mayenne Mayenne

Gratuit – Inscription conseillée.

Début : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T10:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:45:00

Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur grand-mère Miette et décident de faire des gâteaux.

Natalie Tual, autour d’une histoire toute simple, nous entraine avec des chansons légères comme de la farine, douces comme le miel, un rien épicées, dans un merveilleux spectacle pour les tout petits.

Médiathèque de Mayenne 396 rue volney 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Ilya Green, Bulle et Bob dans la cuisine