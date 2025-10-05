30 ans de Mimilit, Lecture de Contes pour les 0-6 ans. Médiathèque de Mayenne Mayenne

Gratuit – Inscription conseillée.

Toute la semaine, vous pourrez profiter des séances de lecture préparées par vos raconteuses préférées. Au menu, le même depuis 30 ans : histoires, chansons, comptines et jeux de doigts ! Pour les 0-6 ans

Médiathèque de Mayenne 396 rue volney 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire 02-43-11-19-71 https://www.legrandnord.fr/ Médiathèque située au Grand Nord, bâtiment regroupant une médiathèque et un conservatoire.

