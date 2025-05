30 ans de Partage Plus – Saint-Paul-Trois-Châteaux, 17 mai 2025 09:00, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Drôme

30 ans de Partage Plus 22 chemin du docteur Jean Pradelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Pour ses 30 ans l’association Partage Plus organise une vente exceptionnelle de textile, brocante, objets insolites, vaisselle, bijoux, mobilier, déguisements, mercerie, jeux et pleins d’autres pépites……

.

22 chemin du docteur Jean Pradelle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 74 34 communication@partage-plus.org

English :

To celebrate its 30th anniversary, the Partage Plus association is organizing an exceptional sale of textiles, second-hand goods, unusual objects, crockery, jewelry, furniture, masquerade costume, haberdashery, games and lots of other nuggets……

German :

Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens organisiert der Verein Partage Plus einen außergewöhnlichen Verkauf von Textilien, Trödel, ausgefallenen Gegenständen, Geschirr, Schmuck, Möbeln, Kostümen, Kurzwaren, Spielen und vielen anderen Nuggets……

Italiano :

Per festeggiare il suo 30° anniversario, Partage Plus organizza una vendita eccezionale di tessuti, oggetti di seconda mano, oggetti insoliti, stoviglie, gioielli, mobili, costumi, mercerie, giochi e tante altre chicche……

Espanol :

Para celebrar su 30 aniversario, Partage Plus organiza una venta excepcional de textiles, objetos de segunda mano, objetos insólitos, vajillas, joyas, muebles, disfraces, mercería, juegos y muchas otras chucherías……

L’événement 30 ans de Partage Plus Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence