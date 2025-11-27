30 ans de regards sur les pauvretés Maison de quartier Villejean Brécé Jeudi 27 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

30 ans de regards sur les pauvretés: analyse, témoignage, débat

30 ans de regards sur les pauvretés: analyse, témoignage, débat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T20:00:00.000+01:00

1



Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine