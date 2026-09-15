AGENDA · RENNES
30 ans des Amis du Monde diplomatique à Rennes salle de la Cité
samedi 26 septembre 2026 · salle de la Cité · RENNES
Informations pratiques
ennes – 30 ans, ça se fête !
L’association des Amis du Monde diplomatique fête ses 30 ans à Rennes le samedi 26 septembre, à 17 h 30, salle de la Cité, 10, rue Saint-Louis.
CONFÉRENCE + BUFFET + CONCERT :
15 € tarif normal
10 € adhérent(e)s des AMD / étudiant(e)s / demandeurs d’emploi
Programme :
« Les gauches face à la crise de la démocratie » rencontre-débat avec Christophe Ventura, membre de la rédaction du Monde diplomatique.
Buffet
Concert de R.WAN « MENTALO TOUR » avec Fixi (accordéon) et Dirty Cut (DJ)
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