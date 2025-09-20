30 ans des Cafés Littéraires lectures en déambulation au cœur du patrimoine Montilien Montélimar

Drôme

Début : Samedi 2025-09-20

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-27

2025-09-28

2025-10-04

2025-10-05

Lecture à voix haute par des lecteurs amateurs au cœur du centre ancien de Montélimar.

Une autre manière de découvrir les auteurs contemporains invités au festival en 2025.

Place des halles

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

English :

Read aloud by amateur readers in the heart of Montélimar’s old town.

Another way to discover the contemporary authors invited to the festival in 2025.

German :

Vorlesen durch Amateurleser im Herzen des alten Zentrums von Montélimar.

Eine andere Art, die zeitgenössischen Autoren zu entdecken, die 2025 zum Festival eingeladen wurden.

Italiano :

Letture ad alta voce da parte di lettori dilettanti nel cuore del centro storico di Montélimar.

Un altro modo per scoprire gli autori contemporanei invitati al festival nel 2025.

Espanol :

Lectura en voz alta por lectores aficionados en el corazón del casco antiguo de Montélimar.

Otra manera de descubrir a los autores contemporáneos invitados al festival en 2025.

