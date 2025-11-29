30 ans des frères Cornic Cavan
Les frangins Cornic vont fêter leurs 30ans de scène les 29 et 30 novembre à Cavan City ! L’occasion de rassembler bon nombre de sonneurs, chanteurs et ami.e.s musiciens.nes, organisateurs, danseurs, lonkerien a bep seurt !
Au programme
Samedi 29 novembre 21h / Fest-noz VRAS avec Carré Manchot, Socks, Sandie et Guillaume, Belles amourettes, Llym, Cornic Trio, Moal-Chaplain, Les frères Auffray, les Frères Cornic
Dimanche 30 novembre 12h / Friko/Repas chanté gant
Jean Baron, Thierry Robin, La Ribote, Le Roux-David, Ifig et Annaïg Castel
// 15h Fest-deiz Gant Birvilh, Baron-Pagnon, Robin-Cornic, Lusk,
Bagad Cornic, Salem, La Ribote .
Salle des fêtes Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
