30 ans du comité des fêtes Pinols

30 ans du comité des fêtes Pinols samedi 12 juillet 2025.

30 ans du comité des fêtes

Pinols Pinols Haute-Loire

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-13

2025-07-12

30 ans du comité des fêtes.

Samedi concours de pétanque, repas et concert avec Permission de minuit

Dimanche vide grenier, messe, animation équestre, repas de la domaniale en soirée animé par Tonus Musette et feu d’artifice

Pinols Pinols 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 10 42 mairiepinols@wanadoo.fr

English :

30th anniversary of the Comité des fêtes.

Saturday: pétanque competition, meal and concert with Midnight Permission

Sunday: flea market, mass, equestrian entertainment, domanial evening meal with Tonus Musette and fireworks

German :

30-jähriges Jubiläum des Festkomitees.

Samstag: Petanque-Wettbewerb, Essen und Konzert mit Permission de minuit

Sonntag: Flohmarkt, Gottesdienst, Pferdeanimation, abendliches Domanialessen mit Tonus Musette und Feuerwerk

Italiano :

30° anniversario del Comité des fêtes.

Sabato: gara di bocce, cena e concerto con Midnight Permission

Domenica: mercatino delle pulci, messa, animazione equestre, cena al domaniale con Tonus Musette e fuochi d’artificio

Espanol :

30 aniversario del Comité des fêtes.

Sábado: competición de petanca, comida y concierto con Midnight Permission

Domingo: mercadillo, misa, espectáculo ecuestre, cena en el domaniale con Tonus Musette y fuegos artificiales

