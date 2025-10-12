30 ans du marché campagnard Ermenonville
Venez fêter les 30 ans du Marché Campagnard d’Ermenonville, le dimanche 12 octobre.
Un concert Brassens à ma sauce animera la matinée de 10h à 12h, pendant laquelle la mairie offrira le pot de l’amitié et où vous pourrez également participer à la traditionnelle tombola.
rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 00 15
English :
Come and celebrate the 30th anniversary of the Marché Campagnard d’Ermenonville, on Sunday October 12.
A Brassens à ma sauce concert will enliven the morning from 10am to 12pm, during which the Town Hall will offer a friendly drink, and you can also take part in the traditional tombola.
German :
Feiern Sie am Sonntag, dem 12. Oktober, das 30-jährige Jubiläum des Bauernmarkts von Ermenonville.
Ein Konzert mit dem Titel Brassens à ma sauce wird den Vormittag von 10.00 bis 12.00 Uhr gestalten, an dem das Rathaus einen Umtrunk anbietet und Sie an der traditionellen Tombola teilnehmen können.
Italiano :
Venite a festeggiare i 30 anni del Marché Campagnard d’Ermenonville domenica 12 ottobre.
Un concerto Brassens à ma sauce animerà la mattinata dalle 10 alle 12, durante la quale il Municipio offrirà un aperitivo conviviale e sarà possibile partecipare alla tradizionale tombola.
Espanol :
Venga a celebrar los 30 años del Marché Campagnard d’Ermenonville el domingo 12 de octubre.
Un concierto Brassens à ma sauce animará la mañana de 10:00 a 12:00, durante la cual el Ayuntamiento ofrecerá una copa amistosa y también podrá participar en la tradicional tómbola.
