30 ans du musée de Souvigny Lumière sur Souvigny, œuvres d’art et espaces secrets Place Aristide Briand Souvigny

30 ans du musée de Souvigny Lumière sur Souvigny, œuvres d’art et espaces secrets Place Aristide Briand Souvigny samedi 12 juillet 2025.

30 ans du musée de Souvigny Lumière sur Souvigny, œuvres d’art et espaces secrets

Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 20:00:00

Date(s) :

2025-07-12

A l’occasion des 30 ans du Musée de Souvigny, une visite guidée originale en compagnie d’un guide conférencier vous attend pour explorer les secrets et la richesse de ce haut-lieu du patrimoine bourbonnais.

.

Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66 musee.souvigny@wanadoo.fr

English :

On the occasion of the 30th anniversary of the Musée de Souvigny, an original guided tour in the company of a tour guide awaits you to explore the secrets and richness of this Bourbonnais heritage site.

German :

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Museums von Souvigny erwartet Sie eine originelle Führung in Begleitung eines Fremdenführers, um die Geheimnisse und den Reichtum dieser Hochburg des Bourbonener Kulturerbes zu erkunden.

Italiano :

In occasione del 30° anniversario del Musée de Souvigny, partecipate a un’originale visita guidata condotta da una guida esperta per esplorare i segreti e le ricchezze di questa importante parte del patrimonio del Bourbonnais.

Espanol :

Con motivo del 30º aniversario del Museo de Souvigny, participe en una original visita guiada por un guía experto para descubrir los secretos y las riquezas de esta importante parte del patrimonio del Bourbonnais.

L’événement 30 ans du musée de Souvigny Lumière sur Souvigny, œuvres d’art et espaces secrets Souvigny a été mis à jour le 2025-07-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région