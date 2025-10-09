30 artistes internationaux au Salon du Verre Contemporain Paris14 Annexe Mairie du 14ème Paris
Afin de faire rayonner et valoriser une expression artistique en pleine effervescence, l’Association Glass Art and Design Paris organise à Paris, depuis 2023, la biennale internationale de verre contemporain. La 2ème édition de la biennale internationale de verre contemporain Paris 2025, propose un programme diversifié.
Après l’exposition « Dialogues de Verre » à l’Orangerie du Jardin du Luxembourg, cet été, Glass Art & Design Paris vous donne rendez-vous au Salon du Verre contemporain PARIS14, événement unique à Paris.
Le salon PARIS14 se tiendra dans l’annexe de la mairie du 14ème, bâtiment décoré des vitraux d’Auguste Labouret et Louis Barillet, écrin idéal pour mettre en lumière les œuvres de 30 artistes internationaux utilisant le medium verre et ses différentes techniques, résolument tournées vers l’art contemporain. Un espace d’exposition sera aménagé sur la scène et des démonstrations, ateliers seront proposées par les exposants, et les élèves, professeurs de l’École du Verre de Paris-Luca de Nehou afin de souligner l’importance de la transmission des savoir-faire.
Ce nouveau salon offrira aux artistes une occasion unique d’échanger sur leur savoir-faire ancestral et au Grand Public de découvrir la qualité́ et la richesse de la création contemporaine dans le domaine des Arts du Feu avec le Verre présenté lors du salon PARIS14 après le week-end dédié à la Céramique lors du salon C14 PARIS.
Biennale internationale du Verre Contemporain PARIS2025.
Du jeudi 09 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Annexe Mairie du 14ème 12, rue Pierre Castagnou 75014 Paris
https://www.glassartanddesignparis.com +33769149945 glassartanddesign@free.fr https://www.glassartanddesignparis.facebook https://www.glassartanddesignparis.facebook