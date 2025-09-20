30. Église Saint-Alban Journées Européennes du patrimoine Saint-Alban

30. Église Saint-Alban Journées Européennes du patrimoine Saint-Alban samedi 20 septembre 2025.

30. Église Saint-Alban Journées Européennes du patrimoine

Eglise et salle La Marelle Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’Église accueillera une présentation de vêtements sacerdotaux et objets liturgiques (vases, calices, ciboires, etc…).

Samedi, visites commentées à 10h, 11h, 15h et 16h.

Dimanche visites commentées à 10h et 11h. Pique-nique partagé. Visite d’1h30 sur le reliquaire de Saint-Guillaume à 15h.

Conjointement, dans la salle La Marelle (ancienne école) sera proposée une exposition du patrimoine vestimentaire Celtique et Ecclésiastique Albanais avec démonstrations de danses bretonnes

des costumes traditionnels portés par nos aïeux de la partie haute du Penthièvre de 1850 à 1930, en passant par ceux du Cercle Celtique Albanais Fleur d’Aulne balayant ses 70 ans d’existence. .

Eglise et salle La Marelle Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 30. Église Saint-Alban Journées Européennes du patrimoine Saint-Alban a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André