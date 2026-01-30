30 Festival Impro (FIP) Pontarlier

30 Festival Impro (FIP)

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Organisé par Le CAHD et Sarbacane.

30 improvisations, pas plus, pas moins, en 60 minutes, pas plus, pas moins. Une vraie course contre la montre est lancée! Des histoires courtes, longues… La gestion du temps est laissée à l’appréciation des comédiens et comédiennes… A vos marques, prêt, feu, jouez !

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com

