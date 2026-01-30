30 Festival Impro (FIP) Pontarlier
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Organisé par Le CAHD et Sarbacane.
30 improvisations, pas plus, pas moins, en 60 minutes, pas plus, pas moins. Une vraie course contre la montre est lancée! Des histoires courtes, longues… La gestion du temps est laissée à l’appréciation des comédiens et comédiennes… A vos marques, prêt, feu, jouez !
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com
