30 min d’arrêt à la Gare de Felletin : voyagez au cœur de l’Histoire et de l’innovation Tiers-lieux Pang! La Gare Felletin

30 min d’arrêt à la Gare de Felletin : voyagez au cœur de l’Histoire et de l’innovation Tiers-lieux Pang! La Gare Felletin vendredi 19 septembre 2025.

30 min d’arrêt à la Gare de Felletin : voyagez au cœur de l’Histoire et de l’innovation Vendredi 19 septembre, 10h00 Tiers-lieux Pang! La Gare Creuse

Gratuit. Sans réservation. Visite à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T13:00:00

Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T13:00:00

La Gare de Felletin, réouverte en mars 2022, se transforme en un tiers-lieu vivant, pensé comme espace collectif et culturel. Fruit d’un long processus de réhabilitation collective, elle fait aujourd’hui la synthèse entre mémoire ferroviaire et vitalité contemporaine.

Lors de cette visite guidée de 30 minutes, vous découvrirez :

– Comment l’architecture originale et les vestiges de l’activité ferroviaire (escalier, comptoir SNCF, peintures anciennes…) ont été soigneusement préservés

– la métamorphose du lieu en espace d’hospitalité, d’échanges et de pratiques – salon convivial, café associatif, cantine, bureaux partagés, expositions, ateliers, et espaces de formation

– un projet collectif et territorial, impulsé par plusieurs associations locales

Tiers-lieux Pang! La Gare 23 Avenue de la Gare, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine 09 72 55 49 91 https://www.panglagare.com/ https://www.facebook.com/Association.PANG/;https://www.instagram.com/lagaredefelletin/ « L’association PANG !, pour « Point d’Arrêt Nouvellement Géré ! », a ouvert en 2021 dans l’ancienne gare SNCF de Felletin. Ce tiers-lieu propose différents services : cantine et café associatif, espace de coworking, ateliers (selon la programmation), et espace d’exposition. La Gare est un lieu ouvert à tous.tes, n’hésitez pas à passer la porte ou à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements ! Parking gratuit à proximité et gare routière

La Gare de Felletin, réouverte en mars 2022, se transforme en un tiers-lieu vivant, pensé comme espace collectif et culturel. Fruit d’un long processus de réhabilitation collective, elle fait la et …

© Béatrice Baudoin