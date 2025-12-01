30 Minutes pour comprendre le numérique Rue Marcel Cachin Domérat
30 Minutes pour comprendre le numérique Rue Marcel Cachin Domérat jeudi 11 décembre 2025.
30 Minutes pour comprendre le numérique
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2025-12-11 17:30:00
2025-12-11
Grâce aux conférences express de 30mn, décryptez ces mots du numérique souvent employés et pas toujours compris !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Thanks to our 30-minute express conferences , you can decipher these digital words that are often used but not always understood!
German :
Dank der 30-minütigen Expressvorträge können Sie diese oft verwendeten und nicht immer verstandenen Wörter der digitalen Welt entschlüsseln!
Italiano :
Grazie a queste conferenze express di 30 minuti, potrete decifrare queste parole digitali spesso utilizzate e non sempre comprese!
Espanol :
Gracias a estas conferencias exprés de 30 minutos, ¡podrá descifrar estas palabras digitales de uso frecuente que no siempre se entienden!
