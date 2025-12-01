30 Minutes pour comprendre le numérique Rue Marcel Cachin Domérat

30 Minutes pour comprendre le numérique

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

2025-12-11 17:30:00

2025-12-11

Grâce aux conférences express de 30mn, décryptez ces mots du numérique souvent employés et pas toujours compris !

English :

Thanks to our 30-minute express conferences , you can decipher these digital words that are often used but not always understood!

German :

Dank der 30-minütigen Expressvorträge können Sie diese oft verwendeten und nicht immer verstandenen Wörter der digitalen Welt entschlüsseln!

Italiano :

Grazie a queste conferenze express di 30 minuti, potrete decifrare queste parole digitali spesso utilizzate e non sempre comprese!

Espanol :

Gracias a estas conferencias exprés de 30 minutos, ¡podrá descifrar estas palabras digitales de uso frecuente que no siempre se entienden!

