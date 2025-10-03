30 minutes pour découvrir… un incunable ! Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Curieux d’en apprendre plus sur les premiers livres imprimés ? La bibliothèque d’étude et du patrimoine vous propose une découverte de quelques titres parmi sa collection d’incunables. Prenez 30 minutes pour plonger dans l’histoire du livre et découvrir ces trésors de l’imprimerie. L’occasion idéale d’admirer de près ces ouvrages rares et d’en apprendre davantage sur leur histoire.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx La bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble est une bibliothèque classée, en raison de ses collections patrimoniales importantes, d’État et possédées en propre par la ville de Grenoble. C’est à la BEP que ces collections sont conservées et valorisées. Celles-ci représentent près de 25 km de rayonnages, soit la distance de Grenoble à Voiron. Entre autres fonds prestigieux, elles contiennent des manuscrits médiévaux de la Grande Chartreuse, les manuscrits littéraires de Stendhal, une importante collection de presse locale et nationale. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

Dante Alighieri, La Divine Comédie, avec le commentaire de Cristoforo Landino, Venise : Bernardino Benali et Matteo Capcasa, 1491. Ville de Grenoble, bibliothèque municipale, I.73 – Détails