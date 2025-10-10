300 000 ANS – L’Européen Paris

300 000 ANS Début : 2025-10-10 à 21:30.

MANON BRIL dans RODAGE EN MODE TRANQUILLETu veux savoir pourquoi les statues dans les musées ont des petites teubs ?Ce n’est pas un hasard. (Oui maintenant t’as envie de venir). Docteure en histoire, Manon Bril fait de la vulgarisation sur internet depuis 2015, et désormais sur scène pour vous expliquer que rien n’a toujours été comme ça . Par exemple à Rome on faisait des réunions aux toilettes. Pardon mais c’est un autre monde que le nôtre, ça. Si, déso pas du tout déso. Ou alors on va pas aux mêmes soirées. Bref, le parcours de l’humanité n’a aucun sens.Durée: 1h20Spectacle à partir de 13 ans.Texte: Manon BrilMise en scène: Théo Comby LemaitreCo-écriture: Etienne Lautrette

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75