« 300 ans de musique de chambre autour du monde » Dimanche 21 septembre, 16h00 Maison des associations Nord

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au cours de ce concert vous pourrez entendre des oeuvres de musique de chambre allant du 18e au 21e siècle de divers compositeurs et compositrices d’Europe mais aussi d’Amérique latine. Une grande diversité aussi d’instruments, trompette, flûte à bec et traversière, clarinette, cordes, piano, ainsi que du chant.

Maison des associations 100 rue de Lille – 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Chti Cambristi