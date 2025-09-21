3027 FESTIVAL • Atelier d’écriture destiné aux femmes animé par Jeanne Azar FGO-Barbara Paris

L’Association 3027 présente la troisième édition du 3027 FESTIVAL du 5 au 27 septembre 2025 qui invite le public à découvrir une programmation gratuite et ouverte à tous.tes créée avec et par les bénéficiaires de l’Association, en collaboration avec différent.es artistes et au sein de divers lieux partenaires. L’Association sociale et culturelle 3027 offre un accès aux arts, au sport, à la culture et aux droits à travers des rendez-vous hebdomadaires gratuits ouverts à tous.tes.



Dans le cadre du 3027 Festival, l’Association 3027 propose un atelier d’écriture gratuit, destiné aux femmes, animé par Jeanne Azar à FGO Barbara // Restitution publique en lecture des textes issus des ateliers d’écriture destinés aux femmes le Samedi 27 Septembre à 19h au Centre Paris Anim’ Rachid Taha (Paris 18ème).

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Inscription par mail : contact@3027.org

Tout public.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

https://www.3027.org/ +33645126062 contact@3027.org https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept