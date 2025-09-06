3027 FESTIVAL • Lecture / Restitution des ateliers de Poésie musicale de Nancy Huston avec 3027 • Maison de la Poésie La Maison de la Poésie PARIS

3027 FESTIVAL • Lecture / Restitution des ateliers de Poésie musicale de Nancy Huston avec 3027 • Maison de la Poésie La Maison de la Poésie PARIS samedi 6 septembre 2025.

L’Association 3027 présente la troisième édition du 3027 FESTIVAL du 5 au 27 septembre 2025 qui invite le public à découvrir une programmation gratuite et ouverte à tous.tes créée avec et par les bénéficiaires de l’Association, en collaboration avec différent.es artistes et au sein de divers lieux partenaires. L’Association sociale et culturelle 3027 offre un accès aux arts, au sport, à la culture et aux droits à travers des rendez-vous hebdomadaires gratuits ouverts à tous.tes.



Après avoir présenté en septembre 2024 « Couleurs Colères » qui évoquait les nombreuses manières dont la poésie aide à résister, les bénéficiaires de l’atelier se sont lancés dans une nouvelle aventure poétique et proposent pour cette seconde édition « À ta place » : des poèmes écrits, souvent en tandem, pour explorer et célébrer l’empathie, cette capacité humaine de se mettre à la place d’autrui…. y compris de ses parents, de ses bourreaux, de soi-même dans ses moments les moins avouables ?

Depuis 4 ans, Nancy Huston anime au sein de l’Association 3027 un atelier de poésie musicale. L’Association sociale et culturelle 3027, offre un accès aux arts, au sport, à la culture, aux droits et à l’emploi à travers des rendez-vous hebdomadaires gratuits ouverts à tous.tes.

Le samedi 06 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Tout public.

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS