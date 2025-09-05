3027 Festival / Soirée d’ouverture : Lecture au Théâtre 13 Théâtre 13 – Seine Paris

3027 Festival / Soirée d’ouverture : Lecture au Théâtre 13 Théâtre 13 – Seine Paris vendredi 5 septembre 2025.

3027 FESTIVAL

L’Association 3027 présente la troisième édition du 3027 FESTIVAL du 5 au 27 septembre 2025 qui invite le public à découvrir une programmation gratuite et ouverte à tous.tes créée avec et par les bénéficiaires de l’Association, en collaboration avec différent.es artistes et au sein de divers lieux partenaires.

Lecture de 3027 menée par Jeanne Azar accompagnée au piano par Simon Erhard.

Le vendredi 05 septembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Théâtre 13 – Seine 30 rue du Chevaleret 75013 Paris

Théâtre 13 – Seine 30 rue du Chevaleret 75013 Paris

https://www.3027.org/ +33645126062 contact@3027.org https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept