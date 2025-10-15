304 jours Théâtre d’Auxerre Auxerre

304 jours

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 6 – 6 – 22 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

304 jours… C’est la durée d’un service militaire que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaître. Auteur, acteur et metteur en scène, Karim Hammiche renoue avec un moment charnière de sa vie dans un conte réaliste habité par le désir de transmettre.

Imagine. Tu es dans un couloir rempli de portes fermées et tu n’as pas de clef. Avant mon incorporation, c’était ça ma France. Début des années 90. Le service militaire vit ses derniers jours ; à Compiègne, un jeune appelé en rupture débarque dans un régiment de “ transmissions ”… qui n’aura jamais si bien porté son nom. De galère avec les copains en permissions sur les traces de son passé, il chemine vers lui-même. Ponctué par des projections d’illustrations animées qui lui donnent des airs de roman graphique, 304 jours fait aussi le portrait de deux femmes militaires d’aujourd’hui, dont les personnages sont inspirés par des entretiens menés à Auxerre. À rebours des clichés de tous ordres, 304 jours dépeint l’armée comme une micro-société complexe où les inégalités et le racisme se rejouent sans filtre, mais où l’effort, la solidarité et l’égalité sont des réalités tout aussi tangibles. De quoi inspirer un nécessaire réarmement démocratique ? .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

