30ans de l’ASRH Haguenau samedi 23 août 2025.

23 Rue de la piscine Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 12:00:00

fin : 2025-08-23 21:00:00

Date(s) :

2025-08-23

L’Association Sportive des Riders de Haguenau est fier de fêter ses 30ans au bowl d’Hag à Haguenau. En effet cette journée sous le signe du skateboard a pour but de célébrer l’anniversaire historique de notre association, au programme petites jam de skateboard , pratique libre (uniquement skateboard).

Buvette et restauration sur place, entrée gratuite . 0 .

23 Rue de la piscine Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est asrh@live.fr

English :

The Association Sportive des Riders de Haguenau is proud to celebrate its 30th anniversary at the Hag bowl in Haguenau.

German :

Die Association Sportive des Riders de Haguenau ist stolz darauf, ihr 30-jähriges Bestehen im Bowl d’Hag in Haguenau zu feiern.

Italiano :

L’Association Sportive des Riders de Haguenau è orgogliosa di festeggiare il suo 30° anniversario alla Hag bowl di Haguenau.

Espanol :

La Association Sportive des Riders de Haguenau se enorgullece de celebrar su 30º aniversario en el Hag bowl de Haguenau.

