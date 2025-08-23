30ans de l’ASRH Haguenau
L’Association Sportive des Riders de Haguenau est fier de fêter ses 30ans au bowl d’Hag à Haguenau. En effet cette journée sous le signe du skateboard a pour but de célébrer l’anniversaire historique de notre association, au programme petites jam de skateboard , pratique libre (uniquement skateboard).
Buvette et restauration sur place, entrée gratuite
English :
The Association Sportive des Riders de Haguenau is proud to celebrate its 30th anniversary at the Hag bowl in Haguenau.
German :
Die Association Sportive des Riders de Haguenau ist stolz darauf, ihr 30-jähriges Bestehen im Bowl d’Hag in Haguenau zu feiern.
Italiano :
L’Association Sportive des Riders de Haguenau è orgogliosa di festeggiare il suo 30° anniversario alla Hag bowl di Haguenau.
Espanol :
La Association Sportive des Riders de Haguenau se enorgullece de celebrar su 30º aniversario en el Hag bowl de Haguenau.
