Informations pratiques

Ouilly-le-Vicomte

30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Bach, Händel, Telemann suites et concerto

Eglise Notre-Dame Ouilly-le-Vicomte Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert à l’église Notre-Dame de Ouilly-le-Vicomte

8 juillet, 20h30, Ouilly-le-Vicomte Eglise Notre-Dame Bach, Händel, Telemann, par Les Académiciens en orchestre de chambre.

Du 5 au 12 juillet 2026, l’association ARMAEN célèbre trois décennies de passion. La billetterie est fixée à 25 € en plein tarif et 15 € en tarif réduit. .

Eglise Notre-Dame Ouilly-le-Vicomte 14100 Calvados Normandie +33 6 87 46 68 44 armaen@yahoo.com

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English : 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Bach, Händel, Telemann suites et concerto

Concert at Notre-Dame Church in Ouilly-le-Vicomte

L’événement 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Bach, Händel, Telemann suites et concerto Ouilly-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme