Informations pratiques

Saint-Désir

30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Fantaisies bizarres de la goutte

30 Chemin de l’Église Saint-Désir Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert à l’église Saint-Laurent de la Pommeraye à Saint-Désir

10 juillet, 20h30, Saint-Désir Eglise Saint-Laurent de la Pommeraye Fantaisies bizarres de la goutte, récital de Philippe Pierlot (viole de gambe).

Du 5 au 12 juillet 2026, l’association ARMAEN célèbre trois décennies de passion. La billetterie est fixée à 25 € en plein tarif et 15 € en tarif réduit. .

30 Chemin de l’Église Saint-Désir 14100 Calvados Normandie +33 6 87 46 68 44 armaen@yahoo.com

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English : 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Fantaisies bizarres de la goutte

Concert at Saint-Laurent de la Pommeraye Church in Saint-Désir

L’événement 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Fantaisies bizarres de la goutte Saint-Désir a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme