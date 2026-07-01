30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Fantaisies bizarres de la goutte Saint-Désir
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Désir
Informations pratiques
Saint-Désir
30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Fantaisies bizarres de la goutte
30 Chemin de l’Église Saint-Désir Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert à l’église Saint-Laurent de la Pommeraye à Saint-Désir
10 juillet, 20h30, Saint-Désir Eglise Saint-Laurent de la Pommeraye Fantaisies bizarres de la goutte, récital de Philippe Pierlot (viole de gambe).
Du 5 au 12 juillet 2026, l’association ARMAEN célèbre trois décennies de passion. La billetterie est fixée à 25 € en plein tarif et 15 € en tarif réduit. .
30 Chemin de l’Église Saint-Désir 14100 Calvados Normandie +33 6 87 46 68 44 armaen@yahoo.com
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English : 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Fantaisies bizarres de la goutte
Concert at Saint-Laurent de la Pommeraye Church in Saint-Désir
L’événement 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Fantaisies bizarres de la goutte Saint-Désir a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme