30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Flûtes si douces et si charmantes… Coquainvilliers
samedi 11 juillet 2026 · Coquainvilliers
Informations pratiques
Coquainvilliers
30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Flûtes si douces et si charmantes…
L’Église Coquainvilliers Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert à l’église Saint-Martin de Coquainvilliers
11 juillet, 20h30, Coquainvilliers Eglise Saint-Martin Flûtes si douces et si charmantes…, avec Hugo Reyne, Jean-Marie Ségrétier et Augustin d’Arco.
Du 5 au 12 juillet 2026, l’association ARMAEN célèbre trois décennies de passion. La billetterie est fixée à 25 € en plein tarif et 15 € en tarif réduit. .
L’Église Coquainvilliers 14130 Calvados Normandie +33 6 87 46 68 44 armaen@yahoo.com
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English : 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Flûtes si douces et si charmantes…
Concert at Saint-Martin’s Church in Coquainvilliers
L’événement 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Flûtes si douces et si charmantes… Coquainvilliers a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme