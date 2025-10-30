30e Randonnée de Pâques Lingé

30e Randonnée de Pâques

La Gabrière Lingé Indre

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 07:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Les amis de la Gabrière organise leur traditionnelle randonnée de Pâques.

Les Amis de la Gabrière vous proposent un parcours pédestre de 6 ou 13 km et un parcours accessible PMR de 7 km avec ravitaillement barbecue à mi-parcours (boudins noirs, saucisses, merguez et rillettes). Ventes et dégustations de pâtés de Pâques. 5 .

La Gabrière Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 97 92 17 briggay@orange.fr

English :

Les amis de la Gabrière organize their traditional Easter hike.

German :

Die Freunde von La Gabrière organisieren ihre traditionelle Osterwanderung.

Italiano :

Gli amici della Gabrière organizzano la loro tradizionale passeggiata di Pasqua.

Espanol :

Les amis de la Gabrière organizan su tradicional marcha de Pascua.

