30e Salon des 40 Saint-Louis

Profitez de trois jours d’exposition mettant la création contemporaine amateur du Grand Est à l’honneur ! Partage et convivialité sont les mots d’ordre de ce rendez-vous incontournable depuis maintenant 30 ans.

Le Salon des 40, qui se tient chaque année au FORUM Jean-Marie Zoellé de Saint-Louis, est ouvert à tous les artistes amateurs (peintres, sculpteurs, photographes…) français et des régions frontalières de Suisse et d’Allemagne. Il est présidé par un artiste de renom (Bernard Latuner, Pierre Fraenkel, Laurence Mellinger, Céline Lachkar…). Une fois passée l’épreuve de la sélection, les artistes concourront pour six prix attribués par le jury et par les nombreux visiteurs qui viennent trois jours durant.

Mais au-delà des distinctions, le Salon des 40 est justement réputé pour son atmosphère, pour les rencontres qu’il permet entre les artistes et avec le public. De nombreux rendez-vous (rencontres, ateliers) seront proposés pour continuer à faire de l’art un terrain d’échange. 0 .

Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 09 62 culture@ville-saint-louis.fr

English :

Enjoy three days of exhibitions showcasing contemporary amateur art from the Grand Est region! Sharing and conviviality have been the watchwords of this not-to-be-missed event for 30 years now.

German :

Genießen Sie drei Tage lang eine Ausstellung, die das zeitgenössische Amateurschaffen des Grand Est in den Vordergrund stellt! Austausch und Geselligkeit sind die Schlagworte dieses seit nunmehr 30 Jahren unumgänglichen Treffens.

Italiano :

Godetevi tre giorni di mostre che presentano l’arte amatoriale contemporanea della regione del Grand Est! Condivisione e convivialità sono le parole d’ordine di questo evento imperdibile, giunto alla sua 30a edizione.

Espanol :

Disfrute de tres días de exposiciones de arte amateur contemporáneo de la región de Grand Est Compartir y convivir son las palabras clave de esta cita ineludible, que celebra su 30ª edición.

