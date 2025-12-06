30è Salon des arts et de l’artisanat Marché de Noël Eurre
30è Salon des arts et de l’artisanat Marché de Noël Eurre samedi 6 décembre 2025.
30è Salon des arts et de l’artisanat Marché de Noël
Salle des fêtes Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël, regroupant 31 exposants dans le domaine de l’artisanat d’arts
.
Salle des fêtes Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes arts.couleur@hayoo.com
English :
Christmas market, featuring 31 arts and crafts exhibitors
German :
Weihnachtsmarkt mit 31 Ausstellern im Bereich des Kunsthandwerks
Italiano :
Mercatino di Natale, con 31 espositori di arte e artigianato
Espanol :
Mercado de Navidad, con 31 expositores de artesanía
L’événement 30è Salon des arts et de l’artisanat Marché de Noël Eurre a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme