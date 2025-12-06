30è Salon des arts et de l’artisanat Marché de Noël

Salle des fêtes Eurre Drôme

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Marché de Noël, regroupant 31 exposants dans le domaine de l’artisanat d’arts

Salle des fêtes Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes arts.couleur@hayoo.com

English :

Christmas market, featuring 31 arts and crafts exhibitors

German :

Weihnachtsmarkt mit 31 Ausstellern im Bereich des Kunsthandwerks

Italiano :

Mercatino di Natale, con 31 espositori di arte e artigianato

Espanol :

Mercado de Navidad, con 31 expositores de artesanía

L’événement 30è Salon des arts et de l’artisanat Marché de Noël Eurre a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme