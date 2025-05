30ème anniversaire de la bibliothèque – Scherwiller, 14 juin 2025 11:30, Scherwiller.

Animations, concert et petite restauration dans le cadre des 30 ans de la bibliothèque

30ème anniversaire de la bibliothèque de Scherwiller avec la participation de Scherwi’lecteurs.

Au programme :

11h30 mot de bienvenue suivi du vin d’honneur offert par Scherwil’lecteurs

12h concert par les Escrocs du swing (durée 2h), possibilité de restauration sur place avec le food truck Ma chouette crêperie

14h30 spectacle Mad’Moiselle Bibi, l’histoire d’un ogre qui dévore les livres d’une bibliothèque. Animé par Clémentine Duguet. Pour les enfants. 50 minutes

15h15 jeux de société, durée 45 minutes

16h goûter musical offert, accompagné par l’orgue de barbarie de Clémentine Duget

Tout au long de la journée, un reportage photo sera réalisé et exposé en direct !

Place Foch

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 bibliotheque-scherwiller@mediatheque-selestat.net

English :

Entertainment, concerts and snacks to celebrate the library’s 30th anniversary

German :

Animationen, Konzert und kleine Speisen im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Bibliothek

Italiano :

Intrattenimento, concerti e spuntini per festeggiare i 30 anni della biblioteca

Espanol :

Entretenimiento, conciertos y aperitivos para celebrar los 30 años de la biblioteca

