Rott

30ème anniversaire de la confrérie des vins de Cleebourg

Route du Vin Rott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Plongez-vous dans l’univers d’une confrérie et découvrez les richesses et subtilités des vins de Cleebourg. Déambulation dans la cave, dégustation commentée de 4 vins (millésime 2025), découverte de la cuvée pour les 30 ans de la Confrérie des Vins de Cleebourg et soirée conviviale autour de spécialités et gourmandises.

Plongez-vous dans l’univers d’une confrérie et découvrez les richesses et subtilités des vins de Cleebourg.

Déambulation dans la cave à votre rythme et dégustation commentée de 4 vins du millésime 2025 directement tirés des cuves. En fin de parcours, découverte de la cuvée de crémant d’Alsace élaborée spécialement pour les 30 ans de la Confrérie des Vins de Cleebourg.

Passez une soirée conviviale entre amis dans la salle d’honneur de la cave de Cleebourg où vous sera proposé une tarte à l’oignon, une salade de viande, une assiette de saumon, une bouchée à la reine et un faux-filet avec frites.

Goûtez également les spécialités de la Cloche à Fromages de Wissembourg, les gourmandises de la pâtisserie Criqui de Wissembourg et naturellement une panoplie des vins et crémants de la Cave de Cleebourg ainsi que d’autres boissons. .

Route du Vin Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est contact@confreriedesvinsdecleebourg.fr

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English :

Immerse yourself in the world of a wine brotherhood and discover the richness and subtleties of Cleebourg wines. Take a stroll through the cellar, enjoy a commented tasting of 4 wines (2025 vintage), discover the cuvée celebrating the 30th anniversary of the Confrérie des Vins de Cleebourg, and enjoy a convivial evening of specialties and delicacies.

L’événement 30ème anniversaire de la confrérie des vins de Cleebourg Rott a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte