30ème anniversaire de la Grande Ourse Veymerange Thionville

30ème anniversaire de la Grande Ourse Veymerange Thionville samedi 27 septembre 2025.

30ème anniversaire de la Grande Ourse

Veymerange 14 route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Pour fêter les 30 ans du club astronomie de la Grande Ourse de Thionville, un weekend astro se tiendra à Veymerange. Cette manifestation se présentera sous la forme d’expositions diverses, des séances de planétarium, des ateliers pour le jeune public, une conférence de Jessica Flahaut du CRPG de Nancy sur la planète Mars, des observations du Soleil, etc.Tout public

0 .

Veymerange 14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 74 67 52 79

English :

To celebrate the 30th anniversary of the Grande Ourse astronomy club in Thionville, an astro weekend will be held in Veymerange. The event will feature a variety of exhibitions, planetarium sessions, workshops for young audiences, a lecture by Jessica Flahaut from the CRPG in Nancy on the planet Mars, sun observations, etc.

German :

Um das 30-jährige Bestehen des Astronomieclubs Grande Ourse in Thionville zu feiern, findet in Veymerange ein Astro-Wochenende statt. Diese Veranstaltung wird sich in Form von verschiedenen Ausstellungen, Planetariumssitzungen, Workshops für das junge Publikum, einem Vortrag von Jessica Flahaut vom CRPG in Nancy über den Planeten Mars, Sonnenbeobachtungen usw. präsentieren.

Italiano :

Per celebrare il 30° anniversario del club di astronomia Grande Ourse di Thionville, si terrà un fine settimana astro a Veymerange. L’evento prevede una serie di mostre, sessioni di planetario, laboratori per i giovani, una conferenza di Jessica Flahaut del CRPG di Nancy sul pianeta Marte, osservazioni del Sole, ecc.

Espanol :

Para celebrar el 30 aniversario del club astronómico Grande Ourse de Thionville, se celebrará un fin de semana astronómico en Veymerange. El evento contará con diversas exposiciones, sesiones de planetario, talleres para jóvenes, una charla de Jessica Flahaut, del CRPG de Nancy, sobre el planeta Marte, observaciones del Sol, etc.

L’événement 30ème anniversaire de la Grande Ourse Thionville a été mis à jour le 2025-09-08 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME