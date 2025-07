30ème anniversaire du groupe folklorique Estrelas Do Norte Montluçon

dimanche 13 juillet 2025.

30ème anniversaire du groupe folklorique Estrelas Do Norte

70 rue d’Ulm Montluçon Allier

Début : 2025-07-13 14:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez fêter le 30ème anniversaire du groupe folklorique Estrelas Do Norte

70 rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes estrelasdonorte.montlucon@gmail.com

English :

Celebrate the 30th anniversary of the Estrelas Do Norte folklore group

German :

Feiern Sie das 30-jährige Jubiläum der Folkloregruppe Estrelas Do Norte

Italiano :

Venite a festeggiare il 30° anniversario del gruppo folcloristico Estrelas Do Norte

Espanol :

Venga a celebrar el 30 aniversario del grupo folclórico Estrelas Do Norte

