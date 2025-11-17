30ème Bourse aux minéraux Salle de la Providence Guéret
samedi 13 décembre 2025.
30ème Bourse aux minéraux
Salle de la Providence Aveue de la Sénatorerie Guéret Creuse
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Les élèves du lycée Pierre et la Société des sciences de la Creuse Bourdan organisent une bourse, exposition, vente de minéraux, fossiles et bijoux.
Ventes de gâteaux, boissons.
Tombola .
Salle de la Providence Aveue de la Sénatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 70 00
