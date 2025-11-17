30ème Bourse aux minéraux Salle de la Providence Guéret

30ème Bourse aux minéraux

Salle de la Providence Aveue de la Sénatorerie Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Les élèves du lycée Pierre et la Société des sciences de la Creuse Bourdan organisent une bourse, exposition, vente de minéraux, fossiles et bijoux.

Ventes de gâteaux, boissons.

Tombola .

Salle de la Providence Aveue de la Sénatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 70 00

English : 30ème Bourse aux minéraux

German : 30ème Bourse aux minéraux

Italiano :

Espanol : 30ème Bourse aux minéraux

L’événement 30ème Bourse aux minéraux Guéret a été mis à jour le 2025-11-13 par Creuse Tourisme