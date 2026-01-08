30ème Café Réparation L’Abattoir Chalon-sur-Saône

30ème Café Réparation

L’Abattoir 52 Grande rue Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Un objet en panne, défectueux… apportez le.

Ensemble, nous essaierons de le réparer !

Les Cafés Réparation sont ouverts à tous.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles que ce soit pour l’accueil ou les réparations, prenez contact avec nous par téléphone ou mail ! .

L’Abattoir 52 Grande rue Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 35 37 cafereparationchalon71@gmail.com

