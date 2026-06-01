30ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand
30ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand samedi 27 juin 2026.
Seraucourt-le-Grand
30ème European Dragster au circuit de Clastres
La clef des champs Seraucourt-le-Grand Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
La 30ème course European Dragster aura lieu les 27 et 28 juin !
Un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !
Vous souhaitez venir voir la course ?
Horaires d’ouverture
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h
Tarif
Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Pas de prévente, billetterie sur place uniquement.
La 30ème course European Dragster aura lieu les 27 et 28 juin !
Un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !
Vous souhaitez venir voir la course ?
Horaires d’ouverture
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h
Tarif
Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Pas de prévente, billetterie sur place uniquement. .
La clef des champs Seraucourt-le-Grand 02790 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 45 64 71 atd2003@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 30th European Dragster race will take place on June 27 and 28!
The only place to be: Clastres Dragway at the Circuit de Clastres!
Want to come watch the race?
Hours:
Saturday: 9 a.m. to 9 p.m.
Sunday: 9 a.m. to 7 p.m.
Prices:
Day pass: 15?/person—free for children under 12 accompanied by an adult
Weekend pass: 25?/person—free for children under 12 accompanied by an adult
No advance sales; tickets available on-site only.
L’événement 30ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Saint-Quentinois