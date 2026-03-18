30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach Rue du château Bruniquel

30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach

Rue du château Esplanade des Châteaux Bruniquel Tarn-et-Garonne

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-08-02 23:50:00

Date(s) :

2026-07-30

Orphée aux Enfers Opéra-bouffe d’Offenbach mis en scène en plein air dans le décor naturel des Châteaux de Bruniquel Suivi d’une Table d’Hôtes en compagnie des artistes

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Rue du château Esplanade des Châteaux Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 29 84 festival@bruniqueloff.com

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English :

Orphée aux Enfers Offenbach’s opera-bouffe staged outdoors in the natural setting of the Châteaux de Bruniquel Followed by a Table d’Hôtes with the artists

L’événement 30ème Festival des Châteaux de Bruniquel Orphée aux Enfers Opéra Bouffe d’Offenbach Bruniquel a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron