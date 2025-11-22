30ème Festival Paroles en Marge Demain nous marcherons ensemble. Pontarlier

30ème Festival Paroles en Marge Demain nous marcherons ensemble.

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

Organisé par Théâtr’Ouvert.

DEMAIN NOUS MARCHERONS ENSEMBLE Cie Le cri du moustique (25) durée 1 heure environ tout public L’art du récit nous prend la main pour nous faire cheminer à notre tour, toucher du doigt le secret par lequel la rencontre de l’autre mène à soi.

Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23 ass.theatrouvert@gmail.com

