30ème Festival Paroles en Marge Demain nous marcherons ensemble. Pontarlier

30ème Festival Paroles en Marge Demain nous marcherons ensemble.
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
2025-11-22
Organisé par Théâtr’Ouvert.
DEMAIN NOUS MARCHERONS ENSEMBLE Cie Le cri du moustique (25) durée 1 heure environ tout public L’art du récit nous prend la main pour nous faire cheminer à notre tour, toucher du doigt le secret par lequel la rencontre de l’autre mène à soi.
Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23 ass.theatrouvert@gmail.com
