30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 18:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Organisé par Théâtr’Ouvert.

EL SUPERMERCADO DEL AMOR Cie Toque de tango (39) durée 30 mn + 30 mn tout public Tangos originaux sur les jeux de la consommation et de l’amour, Pina Bausch à la sauce chimichurri de Buenos Aires. Suivi d’une initiation au tango… !

Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23 ass.theatrouvert@gmail.com

English : 30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor

German : 30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor

Italiano :

Espanol :

L’événement 30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS