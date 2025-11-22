30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor Pontarlier
30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor Pontarlier samedi 22 novembre 2025.
30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 17:00:00
fin : 2025-11-22 18:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Organisé par Théâtr’Ouvert.
EL SUPERMERCADO DEL AMOR Cie Toque de tango (39) durée 30 mn + 30 mn tout public Tangos originaux sur les jeux de la consommation et de l’amour, Pina Bausch à la sauce chimichurri de Buenos Aires. Suivi d’une initiation au tango… !
Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23 ass.theatrouvert@gmail.com
English : 30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor
German : 30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor
Italiano :
Espanol :
L’événement 30ème Festival Paroles en Marge El Supermercado del Amor Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS