30ème Festival Paroles en Marge Grand Peur et Misère du IIIème Reich Pontarlier
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Organisé par Théâtr’Ouvert.
Cie Coloquinte (25) durée 1h45 tout public Un remix cinématique par Christophe Vincent du chef-d’œuvre de Brecht qui montre comment la pensée totalitaire se nourrit de la peur de l’autre, de la méfiance, de l’autocensure et de la désinformation. D’actualité ?
Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23 ass.theatrouvert@gmail.com
