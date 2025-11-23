Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

30ème Festival Paroles en Marge Grand Peur et Misère du IIIème Reich Pontarlier

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Organisé par Théâtr’Ouvert.
Cie Coloquinte (25) durée 1h45 tout public Un remix cinématique par Christophe Vincent du chef-d’œuvre de Brecht qui montre comment la pensée totalitaire se nourrit de la peur de l’autre, de la méfiance, de l’autocensure et de la désinformation. D’actualité ?
Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail   .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23  ass.theatrouvert@gmail.com

