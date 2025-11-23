30ème Festival Paroles en Marge Grand Peur et Misère du IIIème Reich Pontarlier

30ème Festival Paroles en Marge Grand Peur et Misère du IIIème Reich

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Organisé par Théâtr’Ouvert.

Cie Coloquinte (25) durée 1h45 tout public Un remix cinématique par Christophe Vincent du chef-d’œuvre de Brecht qui montre comment la pensée totalitaire se nourrit de la peur de l’autre, de la méfiance, de l’autocensure et de la désinformation. D’actualité ?

Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23 ass.theatrouvert@gmail.com

English: 30ème Festival Paroles en Marge Grand Peur et Misère du IIIème Reich

German: 30ème Festival Paroles en Marge Grand Peur et Misère du IIIème Reich

