30ème Festival Paroles en Marge Pontarlier
Théâtre Bernard Blier et Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
2025-11-21
Proposé par Théâtr’Ouvert.
30ème édition, anniversaire, collector un spectacle jeune public sublimement poétique, du tango théâtre, une quête initiatique sur les chemins de Compostelle, un chef-d’œuvre de Brecht. What else ?
Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail .
Théâtre Bernard Blier et Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23 ass.theatrouvert@gmail.com
