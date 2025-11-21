30ème Festival Paroles en Marge

Théâtre Bernard Blier et Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

Proposé par Théâtr’Ouvert.

30ème édition, anniversaire, collector un spectacle jeune public sublimement poétique, du tango théâtre, une quête initiatique sur les chemins de Compostelle, un chef-d’œuvre de Brecht. What else ?

Billetterie sur place. Réservation possible par téléphone ou mail .

Théâtre Bernard Blier et Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 08 96 23 ass.theatrouvert@gmail.com

English : 30ème Festival Paroles en Marge

German : 30ème Festival Paroles en Marge

Italiano :

Espanol :

L’événement 30ème Festival Paroles en Marge Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS