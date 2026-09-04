30ème Festival René Caillié à Mauzé-Sur-Le-Mignon Salle des fêtes Mauzé-sur-le-Mignon
vendredi 6 novembre 2026 · Salle des fêtes · Mauzé-sur-le-Mignon
Informations pratiques
Mauzé-sur-le-Mignon
30ème Festival René Caillié à Mauzé-Sur-Le-Mignon
Salle des fêtes Rue de la Distillerie Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-06
Depuis plusieurs années, Mauzé-sur-le-Mignon célèbre l’esprit d’aventure à travers le Festival de l’Aventure, organisé en hommage à René Caillié, célèbre explorateur né dans la commune.
Pour sa 30e édition, l’événement invite le public à partir à la découverte de nouveaux horizons à travers des récits, des rencontres, des films, des expositions et des témoignages d’aventuriers. Un rendez-vous culturel placé sous le signe du voyage, de la découverte et du dépassement de soi, qui fait vivre l’héritage de René Caillié au cœur de Mauzé-sur-le-Mignon. .
Salle des fêtes Rue de la Distillerie Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 26 72 46 contact.paysmauzeen@csc79.org
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English : 30ème Festival René Caillié à Mauzé-Sur-Le-Mignon
L’événement 30ème Festival René Caillié à Mauzé-Sur-Le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Niort Marais Poitevin