30ème Festival René Caillié à Mauzé-Sur-Le-Mignon Salle des fêtes Mauzé-sur-le-Mignon

Informations pratiques

Mauzé-sur-le-Mignon

30ème Festival René Caillié à Mauzé-Sur-Le-Mignon

Salle des fêtes Rue de la Distillerie Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-06

Depuis plusieurs années, Mauzé-sur-le-Mignon célèbre l’esprit d’aventure à travers le Festival de l’Aventure, organisé en hommage à René Caillié, célèbre explorateur né dans la commune.

Pour sa 30e édition, l’événement invite le public à partir à la découverte de nouveaux horizons à travers des récits, des rencontres, des films, des expositions et des témoignages d’aventuriers. Un rendez-vous culturel placé sous le signe du voyage, de la découverte et du dépassement de soi, qui fait vivre l’héritage de René Caillié au cœur de Mauzé-sur-le-Mignon. .

Salle des fêtes Rue de la Distillerie Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 26 72 46 contact.paysmauzeen@csc79.org

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English : 30ème Festival René Caillié à Mauzé-Sur-Le-Mignon

L’événement 30ème Festival René Caillié à Mauzé-Sur-Le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Niort Marais Poitevin