30ème fête d’Antan

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

2026-08-09

30ème fête d’Antan vieux métiers, groupes folkloriques, etc., sur la place des Treize Vents à partir de 15 h. Renseignements 06 21 19 26 35. (Les Amis du Vieux Peyrusse)

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 21 19 26 35

English :

30th Fête d’Antan: old trades, folk groups, etc., on Place des Treize Vents from 3 pm. Information 06 21 19 26 35. (Les Amis du Vieux Peyrusse)

