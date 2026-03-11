30ème fête d’Antan Peyrusse-le-Roc
30ème fête d’Antan Peyrusse-le-Roc dimanche 9 août 2026.
30ème fête d’Antan
Peyrusse-le-Roc Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
30ème fête d’Antan vieux métiers, groupes folkloriques, etc., sur la place des Treize Vents à partir de 15 h. Renseignements 06 21 19 26 35. (Les Amis du Vieux Peyrusse)
.
Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 21 19 26 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
30th Fête d’Antan: old trades, folk groups, etc., on Place des Treize Vents from 3 pm. Information 06 21 19 26 35. (Les Amis du Vieux Peyrusse)
L’événement 30ème fête d’Antan Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)