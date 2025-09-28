30ème Fête de la Galette Redon

36, rue de l’Avenir, espace A. Poulain Redon Ille-et-Vilaine

Le » Comité Piperia la Galette » vous invite à la découverte du blé noir et de la galette tout au long de cette journée ponctuée par de nombreuses animations notamment le « Concours National de la Meilleure Galette », un salon des produits du terroir, la crêperie Piperia la Galette, le Battage du blé noir à l’ancienne…Seront présents également le cercle celtique « Olivier de Clisson », le « Bagad de Nantes » sans oublier « Le P’Tit Fermier.Entrée gratuite .

36, rue de l’Avenir, espace A. Poulain Redon 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 02 30 16 63

