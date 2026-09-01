30ème fête de la moisson Le Mesnil-Lieubray
dimanche 13 septembre 2026 · Le Mesnil-Lieubray
Informations pratiques
Le Mesnil-Lieubray
30ème fête de la moisson
Le Mesnil-Lieubray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous le dimanche 13 septembre pour la 30ème fête de la moisson au Mesnil-Lieubray. Animation par Les Échos de la Forêt de Lyons avec dégustation gratuite de produits du Pays de Bray. .
Le Mesnil-Lieubray 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 98 64
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English : 30ème fête de la moisson
L’événement 30ème fête de la moisson Le Mesnil-Lieubray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray