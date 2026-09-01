UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mesnil-Lieubray

30ème fête de la moisson Le Mesnil-Lieubray

dimanche 13 septembre 2026 · Le Mesnil-Lieubray

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
76780 Le Mesnil-Lieubray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Mesnil-Lieubray

30ème fête de la moisson

Le Mesnil-Lieubray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Rendez-vous le dimanche 13 septembre pour la 30ème fête de la moisson au Mesnil-Lieubray. Animation par Les Échos de la Forêt de Lyons avec dégustation gratuite de produits du Pays de Bray.   .

Le Mesnil-Lieubray 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 98 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 30ème fête de la moisson

L’événement 30ème fête de la moisson Le Mesnil-Lieubray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray