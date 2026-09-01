Informations pratiques

Le Mesnil-Lieubray

30ème fête de la moisson

Le Mesnil-Lieubray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous le dimanche 13 septembre pour la 30ème fête de la moisson au Mesnil-Lieubray. Animation par Les Échos de la Forêt de Lyons avec dégustation gratuite de produits du Pays de Bray. .

Le Mesnil-Lieubray 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 98 64

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English : 30ème fête de la moisson

L’événement 30ème fête de la moisson Le Mesnil-Lieubray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray